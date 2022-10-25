Барнаульца оштрафовали на 450 тысяч рублей после поездки по трамвайным путям

В Алтайском крае водителя осудили за попытку дать взятку инспектору ДПС, заметившему автомобиль на рельсах, сообщает региональная прокуратура.

Житель Барнаула ехал по улице Советской Армии в сторону проспекта Строителей и решил немного ускорить путь — выехал на трамвайные пути встречного направления.

«Автомобиль остановил инспектор дорожно-патрульной службы. Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель передал инспектору взятку в размере 15 000 рублей за несоставление протокола об административной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец вину признал. Суд оштрафовал его «за дачу взятки» на сумму, которая тридцатикратно превышает размер взятки — на 450 тысяч рублей.

Ранее сообщили, что в Барнауле отделят от дороги трамвайные пути на улице Советской Армии.