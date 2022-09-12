Барнаульцам назвали дороги, которые вскоре может затопить

В Барнауле ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, сообщает мэрия.

«Из-за обильных осадков возможно подтопление ряда участков дорог: на перекрёстках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островская, Антона Петрова — Малахова и другие», — предупредили власти.

Водителей попросили заранее планировать пути объезда указанных участков, а лучше — в сильную непогоду оставаться дома.

В случае подтопления проезжей части, территории частного или многоквартирного дома необходимо обращаться в диспетчерские службы:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25;

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.

Ранее в Барнауле после дождика опять затопило улицу Попова, где недавно прочистили ливнёвку.

Напомним, общая протяжённость закрытой сети ливневой канализации Барнаула — 128,6 км. При этом для улучшения ситуации необходимо дополнительно построить около 325 км новой сети.