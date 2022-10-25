Барнаульцев лишают земельных участков в счёт погашения долгов за электроэнергию

За 2022 год у 24 абонентов Барнаульской горэлектросети арестовали земельные участки в счёт погашения долгов за электроэнергию. По 14 из них судебные решения вступили в силу, сообщили в пресс-службе БГЭС. Это значит, что наделы должников уже выставлены на торги или готовят к продаже. География расположения земель самая разная, начиная с центра Барнаула и заканчивая участками по всему Алтайскому краю, объяснили в компании.

Так, в январе 2022 года абонент Барнаульской горэлектросети по решению суда лишился земельного участка площадью 6,5 сотки в СНТ «Дружба». Долг за электроэнергию составил 187 800 рублей. Служба судебных приставов обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на разысканный земельный участок должника. Все поступавшие ранее денежные отчисления из дохода ответчика приставы оценили как недостаточные для погашения задолженности. На судебное заседание ответчик не явился, повестки не получал. Вернувшееся с почты извещение с отметкой «истёк срок хранения» суд расценил как «ненадлежащее отношение к получению почтовой корреспонденции». А потому в соответствии со статьёй 117 Гражданского процессуального кодекса РФ адресата посчитали извещённым и процесс, на котором землю арестовали, состоялся без участия самого должника.

«Перед тем как обратить взыскание на земельные участки, служба судебных приставов подробно изучает, какой собственностью обладает должник. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства, в том числе находящиеся на счетах (это могут быть удержания из заработной платы или пенсии). При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности (например, бытовая техника, автомобили, погребные ячейки и другие). Это развеивает миф о том, что за долги можно платить десятилетиями», — объясняет юрисконсульт Барнаульской горэлектросети Наталья Никонова.

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Прочее "Чужого не надо". В Барнауле долги за свет будут взыскивать чаще и быстрее

Второй должник БГЭС лишился пяти соток в центре Барнаула, земельный участок находится неподалёку от парка «Изумрудный». Долг за электроэнергию у абонента составил 17 320 рублей. Всего же барнаулец задолжал 112 060 рублей. Приставы объединили все исполнительные производства в рамках одного дела. Так же горожанин задолжал за газ, тепло и налоговой инспекции. Земельный участок экспертиза оценила в 481 000 рублей, однако должнику принадлежала лишь 3/10 его доли, на которую по судебному решению наложили арест.

Ещё у одного абонента БГЭС за долги арестовали 1,5 гектара земли в селе Обском Алтайского края. Ответчик в суде пытался оспорить требования приставов и вместо земельного участка предложил арестовать свой грузовой автомобиль. Спор дошёл до апелляционной инстанции. Судебная коллегия пришла к выводу, что основания для отмены решения Каменского городского суда отсутствуют. Согласно статье 24 Гражданского кодекса РФ, гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением единственного жилья. Ответчик до судебных разбирательств снял с учёта МО МВД грузовик. Доказать же, что автомобиль до сих пор находится в его собственности, не смог. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, землю арестовали.