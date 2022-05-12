Барнаульцы 12 мая могут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Жители Барнаула могут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ 12 мая на площади Сахарова с 11:00, сообщает мэрия.

На этом же месте пройти аналогичную процедуру можно будет 26 мая с 15:00. Кроме того, 24 мая с 15:00 мобильный комплекс поставят на парковке ТРЦ Galaxy.

«Чтобы сдать тест, документы не нужны, так как он является анонимным. <...> При положительном результате тестирования специалисты команды мобильного комплекса возьмут необходимые анализы для подробного исследования в лаборатории Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в Алтайском крае — в Зональном, Косихинском, Тальменском и Ельцовском районах.