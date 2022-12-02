Барнаульцы назвали размер пенсии мечты

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. рублей, при этом реальная сумма средней пенсии по стране далека от желаемой, сообщает SuperJob.

«Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей», — выяснили эксперты портала.

Жители Барнаула считают, что размер пенсии мечты должен составлять 44,6 тыс. рублей.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. рублей соответственно). В пятёрку городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. рублей), Тюмень (46,7 тыс.) и Хабаровск (46,6 тыс.). Самые скромные запросы у жителей Ярославля — 41,3 тыс. рублей.

В целом по стране запросы к достойному уровню пенсии по старости за год возросли на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. В итоге средний размер страховой пенсии составит 21 862 рубля — в два раза меньше, чем людям хотелось бы.

Ранее amic.ru рассказал, на сколько повысят пенсии в России в 2023 году.