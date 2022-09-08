Барнаульцы уже сумели повредить только что уложенную плитку в парке «Юбилейный»

Жители Барнаула обсуждают в паблике «Чёрное и Белое» новую плитку возле входа в парк «Юбилейный».

«В парке уже очень уютно и красиво, несмотря на то, что работы ещё ведутся. Одно огорчает: площадка перед входной группой уже имеет существенные разрушения покрытия. А ещё не было дождей и морозов», — отметила местная жительница.

Барнаульцы предположили, что при благоустройстве использовали «некондиционные плитки, поэтому и дефекты такие».

Плитка в парке / Фото: vk.com/chb_brn

В комментариях поспорили, а нужна ли вообще плитка на дорожках в парке.

— Асфальт там нужен, а не плитка, да ещё и как попало выложенная, — указал житель города.

— Асфальт не так надёжен, плюс после дождя лужи, а на солнце каблуками продавят, — нашли в ответ пару контраргументов.

По мнению некоторых барнаульцев, плитка с дефектами — это ничто, по сравнению с тем, во что обновлённый парк превратится через неделю после официального открытия, когда люди, в том числе и вместе с животными, начнут массово гадить на газонах и разбрасывать мусор.

Ранее власти Барнаула показали макет будущего парка «Юбилейный». Приводить в порядок огромную зелёную зону начали в мае 2022 года.