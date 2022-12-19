Барнаулец на Hummer моментально оплатил 30 штрафов, чтобы дальше не пойти пешком
Мужчина накопил более 30 административных штрафов ГИБДД
В Барнауле судебные приставы провели рейд, в ходе которого арестовали восемь автомобилей и взыскали 160 тысяч рублей, сообщает УФССП по Алтайскому краю.
Автомобили должников, которые не пожелали оплачивать задолженность на месте, описали и арестовали.
«У неплательщиков есть 10 рабочих дней, чтобы рассчитаться с имеющейся задолженностью, в противном случае их имущество будет передано на торги», — рассказали в ведомстве.
Однако не все водители уклонялись от задолженности. К примеру, владелец Hummer H2, накопивший более 30 административных штрафов ГИБДД, на месте оплатил 80 тысяч рублей.
Ранее житель Алтайского края после ареста Lexus оплатил долг по налогам, но спокойнее не стало.