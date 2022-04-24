Барнаульские дорожники получили новую технику на 88,7 млн рублей

Барнаульские дорожники получили новые машины для ремонта дорог. За счет городского бюджета они получили 14 единиц техники и 10 единиц навесного оборудования на общую сумму в 88,7 млн рублей.

Как сообщает Barnaul 22, автопарк пополнился пятью уборочными машинами на базе самосвала КАМАЗ, четырьмя коммунальными машинами на базе трактора МТЗ, универсальными фронтальными мини-погрузчиками, экскаватором и дорожным катком. Сейчас автопарк предприятия составляет 418 единиц техники.

Автопарк пополнился и у озеленителей. В 2022 году за счет бюджета приобретены: поливомоечная комбинированная машина, автофургон для оперативной доставки рабочих и инвентаря. В ближайшее время учреждение ожидает поставку двух самосвалов «ГАЗель Некст».