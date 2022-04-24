Барнаульские дорожники получили новую технику на 88,7 млн рублей
Сейчас автопарк предприятия составляет 418 единиц спецмашин
Барнаульские дорожники получили новые машины для ремонта дорог. За счет городского бюджета они получили 14 единиц техники и 10 единиц навесного оборудования на общую сумму в 88,7 млн рублей.
Как сообщает Barnaul 22, автопарк пополнился пятью уборочными машинами на базе самосвала КАМАЗ, четырьмя коммунальными машинами на базе трактора МТЗ, универсальными фронтальными мини-погрузчиками, экскаватором и дорожным катком. Сейчас автопарк предприятия составляет 418 единиц техники.
Автопарк пополнился и у озеленителей. В 2022 году за счет бюджета приобретены: поливомоечная комбинированная машина, автофургон для оперативной доставки рабочих и инвентаря. В ближайшее время учреждение ожидает поставку двух самосвалов «ГАЗель Некст».