Барнаульские дорожники потратят на соль почти 29 млн рублей

Барнаульский МУП «Автодорстрой» направит почти 29 млн рублей на закупки промышленной соли. Об этом сообщает «Банкфакс».

11 апреля предприятие барнаульских дорожников разместило на портале госзакупок тендер на поставку промышленной соли. Эта соль вперемешку с песком используется для обработки дорог зимой.

Минимальная цена указана в размере 5,55 рубля, то есть компания готова приобрести около 5153 тонн соли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 апреля, а итоги закупок подведут 22 апреля.

В прошлом году, во время подобной закупки, цена 1 кг промышленной соли составляла 3,88 рубля. Это на 42% меньше, чем в этом году.

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Прочее В Барнауле дорожники обрабатывают проезжую часть против гололёда

Горожане часто высказывают недовольство подходом барнаульских властей к борьбе с гололёдом на дорогах и тротуарах. Главные проблемы возникают весной, когда в воздух поднимаются клубы пыли, оставшейся после обработки дорог в зимний период.

Ранее мэрия Барнаула сообщала, что работники дорожных служб начали ремонтировать городские дороги горячим асфальтом.