Барнаульские энергетики перенесли электросети из зоны строительства Малого Павловского тракта

Барнаульская сетевая компания завершила работы по переносу подземных электросетей из зоны строительства Малого Павловского тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании. Напомним, Малый Павловский тракт свяжет улицу Солнечная Поляна с проездом Северным Власихинским (до ТЦ Metro). По мнению специалистов, продлённая автодорога поможет разгрузить Павловский тракт от пробок. Кроме того, здесь запланировано благоустройство с широким тротуаром, велодорожкой и «умными» фонарями.

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Прочее Малый Павловский тракт продлят до торгового центра Metro для борьбы с пробками

Проект планировки и межевания территории под строительство дороги был утверждён администрацией Барнаула в ноябре прошлого года. Разработчики запланировали демонтировать электрокабель, который был проложен более 10 лет назад, и протянуть электросети с другой стороны участка. Это необходимо, чтобы освободить пятно будущей застройки вдоль большого Павловского тракта. В настоящее время от электролиний БСК подключены 11 многоквартирных домов, в их числе жилой комплекс «Лапландия», отмечают в компании.

Работы по выноске сетей / Фото предоставлено пресс-службой БСК

Работы по выноске сетей начались 3 июня. Всего БСК проложила четыре кабельные линии напряжением 10 кВ и общей протяжённостью 1680 метров. Новые электросети отодвинули в сторону примерно на 10 метров от их старого месторасположения. В дальнейшем это поможет беспрепятственно их обслуживать и не будет нарушать целостность дорожного покрытия.



К новым сетям потребителей подключат до 24 июня. В компании отмечают, что для жителей района оно пройдёт незаметно. Все работы, в том числе по переноске сетей, Барнаульская сетевая компания проводит без отключений электричества. Как только энергетики выполнят свою часть проекта, «Алтайавтодор» приступит к строительству дороги.