Барнаульский парк «Центральный» откроется 3 декабря

Барнаульский парк культуры и отдыха «Центральный» приглашает на открытие зимнего сезона и катка, сообщили в мэрии.

Мероприятие состоится в субботу, 3 декабря, в 14:00.

Посетителей ждут выступления артистов, танцы, розыгрыши, игровая программа и пиньята с сюрпризом. Кроме того, в этот день наградят победителей онлайн-конкурса «Будь активен — будь в центре!».

Фото: t.me/barnaul_org

Напомним, парк закрыли для посещений с 24 октября. В преддверие зимы в нём проводят профилактические работы и заливают ледовый каток.