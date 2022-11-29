Барнаульский парк «Центральный» откроется 3 декабря
Его подготавливали к зимнему сезону больше месяца
29 ноября 2022, 11:30, Никита Черников
Барнаульский парк культуры и отдыха «Центральный» приглашает на открытие зимнего сезона и катка, сообщили в мэрии.
Мероприятие состоится в субботу, 3 декабря, в 14:00.
Посетителей ждут выступления артистов, танцы, розыгрыши, игровая программа и пиньята с сюрпризом. Кроме того, в этот день наградят победителей онлайн-конкурса «Будь активен — будь в центре!».
Фото: t.me/barnaul_org
Напомним, парк закрыли для посещений с 24 октября. В преддверие зимы в нём проводят профилактические работы и заливают ледовый каток.
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