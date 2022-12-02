Барнаульский перевозчик уволил водителя маршрутки, «избившего» подростка на переходе

Водителя маршрута № 41, допустившего некорректное поведение в отношении пешеходов, отстранили от работы, рассказали в мэрии Барнаула.

Напомним, 30 ноября водитель маршрутки напал на 15-летнего подростка, который вместе с товарищем переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улицы Песчаной и переулка Ядринцева. На середине пути пешеходы заметили несущуюся маршрутку и отошли назад, а автобус затормозил буквально перед подростками. После этого произошёл конфликт.

«Профильным комитетом незамедлительно были направлены материалы перевозчику для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер. Как пояснил перевозчик Антон Еньшин, беседа с водителем была проведена, все обстоятельства изучены. Со слов водителя, физической силы в отношении пешехода не применялось», — отметили в администрации.

Еньшин подчеркнул, что такое грубое поведение по отношению к жителям недопустимо.

«Водитель грубо нарушил правила перевозки пассажиров и поведения в целом, поэтому мною было принято решение об увольнении данного сотрудника. Безусловно, мы приносим извинения горожанам за этот случай и постараемся принять все меры, чтобы не допустить подобные факты на предприятии. В том числе с водительским составом будет проведён внеочередной инструктаж по работе на линии и качественному обслуживанию пассажиров», — заверил перевозчик.

На сегодняшний день водитель отстранён от работы с последующим увольнением.