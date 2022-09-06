Барнаульского перевозчика вызвали на ковёр в мэрию после нескольких инцидентов с детьми

Власти Барнаула прокомментировали жалобы на водителя автобусного маршрута № 104ю, сообщает «Барнаул 22».

Ранее местная жительница рассказала в соцсетях, что водитель автобуса «в начале посёлка Южного высадил всех и заявил, что едет в гараж».

«Дочка протянула ему 1000 за проезд. Он забрал деньги и отказался отдавать сдачу! Сказал дочери, что та в следующий раз не будет с тысячами ездить. Спасибо женщине, которая заступилась — оплатила проезд, и только тогда водителя заставили вернуть деньги», — написала она.

Жители посёлка отметили, что неоднократно сталкивались с хамским поведением водителя. Например, другую девочку он увёз «мимо Южного в Лебяжку, так как у неё была сотка, а он не хотел давать сдачу», а у ещё одного ребёнка не хотел принимать оплату банковской картой.

В мэрии Барнаула сообщили, что предпринимателя, обслуживающего автобусный маршрут 104ю, вызвали в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

«Перевозчиком будет проведено разбирательство с водителем, взята объяснительная. Вопрос находится на контроле профильного комитета», — подчеркнули власти Барнаула.