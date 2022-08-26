Барнаульскому планетарию потребуется примерно 100 млн рублей на «звёзды, крышу и ремонт»

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросам реконструкции здания планетария, сообщает мэрия.

Франк подчеркнул, что планетарий очень популярен среди жителей и гостей города.

«Это подтверждает важность проведения начатых работ, необходимость дальнейшего расширения и наполнения планетария. Первоочередная задача — ускорить то, что задумано. Речь идёт о благоустройстве прилегающей территории, восстановлении фасада, ремонте кровли, обустройстве внутренних помещений, поставке дополнительного оборудования и экспонатов», — указал глава города.

Он уточнил, что в текущем году предстоит разработать проектно-сметные документы на ремонт внутренних помещений и внешнее благоустройство. Общая сумма затрат с учётом нового оборудования может приблизиться к 100 млн рублей.

«Планетарий нужен городу. Поэтому будем искать источники финансирования, чтобы это учреждение, включённое в образовательный процесс, стало ещё более современным и востребованным», — добавил Франк.

Напомним, до 2022 года планетарий располагался в здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, которое вернули РПЦ. Власти Барнаула передали планетарию здание кинотеатра «Родина».