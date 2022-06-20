Барнаульскую горэлектросеть возглавил Сергей Кабаев

С 8 июня генеральным директором Барнаульской горэлектросети назначен Сергей Кабаев. Как отмечают в пресс-службе БГЭС, новый руководитель компании обладает большим опытом работы в электроэнергетике. Начинал свой трудовой путь с должности заместителя директора по экономике «Алтайэнерго», в 2006-2007 годах возглавлял Барнаульскую сетевую компанию, затем «Воронежскую горэлектросеть». С 2010 года занимал должность советника генерального директора Братской электросетевой компании, с 2012 года избран на должность генерального директора, в которой проработал на протяжении последних 10 лет, до 2022 года.

В 2020 году Кабаеву присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области». Новый руководитель БГЭС занимает первое место в рейтинге генеральных директоров в отрасли «Энергоснабжение» по Иркутской области*.

В должности генерального директора БГЭС Сергей Кабаев планирует продолжить развитие компании, как гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Барнаула. Большое внимание будет уделено повышению эффективности сбытовой деятельности и улучшению качества обслуживания потребителей.

Сергею Кабаеву 55 лет, он уроженец Барнаула, имеет экономическое образование. Окончил Алтайский госуниверситет, продолжил обучение в аспирантуре РАГС при Президенте РФ. В 2002 году присвоена учёная степень кандидата экономических наук.

Ранее должность генерального директора «Барнаульской горэлектросети» занимал Александр Ященко. Он был назначен на этот пост 6 августа 2020 года.

*Рейтинг составляет деловое издание «Генеральный директор», оцениваются данные Федеральной налоговой службы и Росстата, в частности внимание уделяется двум показателям — динамика выручки компании и срок работы руководителя в ней. В 2021 году получил почётный знак «За достижения в области качества» всероссийского конкурса «100 лучших товаров в России» в номинации «Услуги производственно-технического назначения».