БГЭС предупреждает абонентов о сбоях в работе официального сайта компании

Официальный сайт Барнаульской горэлектросети подвергся DDos-атакам. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании. БГЭС предупреждает, что интернет-ресурс может временно не работать.

«Главной целью кибератак является отказ сервисов в обслуживании, это выражается в замедлении работы сайта, мобильных приложений и личного кабинета», — пояснили в БГЭС.

Также отмечается, что специалисты АО «Барнаульская горэлектросеть» пресекают попытки вмешательства, чтобы сохранить работоспособность всех сервисов компании в норме. Ведётся непрерывный мониторинг ситуации.

Как ранее сообщал amic.ru, 20 июня в России DDoS-атаке подверглись сайты ведущих вузов. В том числе и учебные заведения Алтайского края. В частности, в регионе не работали интернет-порталы Алтайского медуниверситета, Аграрного и Института культуры. Также был недоступен сайт Бийского педагогического университета.