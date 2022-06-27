БГЭС просит cоцзащиту и МФЦ не отправлять к ним горожан за справками для субсидий

11 200 барнаульцев с начала года обратились в БГЭС за справками об отсутствии долгов для получения субсидий, сообщили amic.ru в горэлектросети. При этом в компании уверяют, что такие справки абонентам не нужны: при оформлении субсидии достаточно предъявить чеки об оплате коммунальных услуг. Данный факт подтвердили в Управлении социальной защиты населения по городу Барнаулу и МФЦ. Официальное письмо в оба ведомства направляла Барнаульская горэлектросеть. Энергетики обратились с просьбой провести разъяснительную работу с сотрудниками клиентских служб соцзащиты и МФЦ и больше не направлять горожан за справками для субсидий в офисы БГЭС. Тем более с 1 января 2022 года законодательные требования изменились.

Поправки внесены в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ. Главная цель законодательных новшеств — упростить процедуру получения субсидий. Теперь в соцзащиту и МФЦ достаточно предоставлять только чеки. Всё остальное, наличие долгов и судебных актов, госучреждения обязаны проверять онлайн, без участия гражданина. Так, задолженность по суду проверяется в системе ГИС ЖКХ или формируется запрос в Барнаульскую горэлектросеть. Последняя по запросу госорганов должна подтвердить или опровергнуть наличие долгов у своего абонента.

Несмотря на усовершенствование законодательства, многие барнаульцы продолжают ходить по учреждениям и собирать документы, чтобы оформить социальные выплаты. С начала года в Барнаульскую горэлектросеть обратились 11 200 абонентов за получением справок для оформления субсидий. Это 36% от общего количества посетителей сервисных центров компании.

В соцзащите и МФЦ подтвердили: о новой процедуре оформления субсидий они знают. Олеся Булатникова, и.о. начальника Управления социальной защиты населения по Барнаулу, в официальном письме к БГЭС поясняет: «Для назначения субсидии граждане обязаны предоставлять документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги. <...> Вид документа, подтверждающий вышеуказанные сведения, в правилах не установлен, поэтому получатели субсидии имеют право предоставить справки из организаций — поставщиков услуг или квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг. <...> Специалисты клиентской службы управления ознакомлены с изменениями».