БГЭС вновь вручит абонентам бонусы «1000 рублей» за подписку на электронные квитанции

50 абонентов Барнаульской горэлектросети получат бонусы по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции. Компания объявляет акцию, которая продлится с 1 по 25 декабря. Победителей объявят до нового года.

Отметим, что это вторая акция от БГЭС, направленная на поощрение клиентов за подписку на электронные квитанции. Предыдущая завершилась 30 июля. Её участниками стали 4210 барнаульцев. 409 подписчиков горэлектросеть исключила из списка претендентов на бонусы из-за долгов за электроэнергию.

2749 абонентов, подписавшихся на электронные квитанции в период между акциями, будут также допущены к участию. Директор по сбыту электроэнергии БГЭС Марина Сорокина отмечает: «Такое решение было принято для поощрения абонентов, которые сознательно, не надеясь на вознаграждение, подписались на электронную квитанцию. Победители акции будут объявлены до 28 декабря. Уверены, бонусы от Барнаульской горэлектросети станут для кого-то приятным подарком к Новому году».

Условия простые:

— не иметь задолженности за электроэнергию по состоянию на 30 ноября;

— Быть зарегистрированным пользователем Личного кабинета БГЭС на сайте компании или в мобильном приложении (AppStore, Google Play);

— подписаться на электронные квитанции. Для этого во вкладке «Мои лицевые счета» необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на email».

Подробнее с правилами проведения акции можно ознакомится на сайте БГЭС.