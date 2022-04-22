Библионочь проходит в Барнауле. Фоторепортаж

В Барнауле в пятницу, 22 апреля, стартовала ежегодная библиотечная акция Библионочь. В честь этого события городские библиотеки организовали бесплатные мероприятия.

Так, в Алтайскую краевую детскую библиотеку им. Н.К. Крупской, где побывал корреспондент amic.ru, пришло немало посетителей. И хоть часть уличных мероприятий из-за плохой погоды отменили, детям и их родителям явно не скучно находиться и в стенах учреждения, где выступают музыканты, проводят интересные экскурсии и мастер-классы.

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Досуг Ярмарка, гуляния, гадания и подарки. Как и когда в Барнауле пройдет Библионочь-2022

Для справки: Библионочь — это ежегодная библиотечная акция, которая проходит в России уже в 11-й раз. Она посвящена чтению и призвана просветить население, рассказать о возможностях современных библиотек и арт-пространств.