Более 130 машин убирают снег на улицах Барнаула днём 18 января

Почти 1600 человек работают вручную

18 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 18 января в уборке снега задействовали больше 130 машин, сообщили в мэрии.

На дороги вывели 64 единицы техники, ещё 120 человек приводят в порядок подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта. В скверах, парках и на аллеях вручную работают 60 человек, также задействовали 26 машин.

"Аналогичные работы проводятся во внутриквартальных проездах и дворах. В очистке данных территорий задействовано более 30 снегоуборочных машин и порядка 1400 дворников", – добавили в пресс-службе.

В ночь на 18 января на городских улицах работала 161 единица снегоуборочной техники.