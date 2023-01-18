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Более 130 машин убирают снег на улицах Барнаула днём 18 января

Почти 1600 человек работают вручную

18 января 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле днём 18 января в уборке снега задействовали больше 130 машин, сообщили в мэрии.

На дороги вывели 64 единицы техники, ещё 120 человек приводят в порядок подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта. В скверах, парках и на аллеях вручную работают 60 человек, также задействовали 26 машин.

"Аналогичные работы проводятся во внутриквартальных проездах и дворах. В очистке данных территорий задействовано более 30 снегоуборочных машин и порядка 1400 дворников", – добавили в пресс-службе.

В ночь на 18 января на городских улицах работала 161 единица снегоуборочной техники.

Комментарии 6

  • Если такими тракторами как на фото, то могут и не убирать, он быстрее сам растает
    18 января, Гость   Ответить
  • главное написать, что убирают.. центральные дороги чистят но они уже из 3-х полосных в 2-х полосные превратились..а во дворах вообще полный трешь..
    18 января, Гость   Ответить
  • Нужно признать что работа ведётся действительно, но чего-то не хватает чтоб справиться с такой погодой. То ли техники,то ли людей, то ли мозгов у руководителей ,чтоб грамотно организовать работу.
    18 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а когда будут очищать парковки, кроме Ленина конечно? Гоголя например, парковки не очищены, машины ставят вдоль дороги, вообще не разъехаться машинам. А по ней ездят фуры. И не только Гоголя.
    18 января, Гость   Ответить
  • Бийские машины и трактора тоже в Барнаул укатили убирать снег,наверно. Ни одного не видно.
    18 января, Гость   Ответить
  • брехня
    18 января, Гость   Ответить
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