Более полутора тысяч многолетних растений высадили в Барнауле

В Барнауле уже высадили более полутора тысяч многолетних растений, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день уже высажено 576 кустарников и 1612 многолетних растений, а до 23 мая планируется ещё высадить почти 7,3 тысячи растений более 35 видов (астильба, молочай, лаванда, бадан, хоста, розы, ирисы, астры и другие)», — говорится в сообщении.

С 24 мая озеленители начнут высаживать однолетники — почти 330 тысяч корней более 20 различных видов цветов. Эти работы планируют завершить до 25 июня.

Самые большие цветники появятся на площади Октября, Обском бульваре, площади Советов, площади Мира и на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта. Для украшения города также будут применять вертикальное озеленение, а вдоль улиц разместят подвесные ящики, вазоны и цветочницы.

Всего в этом году улицы Барнаула украсят более 400 тысяч цветов, подчеркнули в горадминистрации.