Больной барнаулец продал знакомому свои таблетки и сразу же был схвачен полицейскими

В Барнауле мужчину будут судить за желание подзаработать денег на перепродаже сильнодействующего лекарства, сообщает прокуратура Алтайского края.

«В июне 2022 года мужчина приобрёл в аптеке выписываемый ему по назначению врача лекарственный препарат в количестве 40 таблеток, являющийся сильнодействующим веществом, который затем в целях незаконного обогащения продал за 8000 рублей своему знакомому», — рассказали в ведомстве.

Сразу после продажи таблеток барнаульца задержали полицейские. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы за «незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере».