Большой дом, деньги и коллекция часов. Видео задержания директора АО «Эко-комплекс» в Барнауле

В Барнауле отправили под стражу генерального директора АО «Эко-комплекс», которого подозревают в хищении более 7 млн рублей. Видео задержания и фото с обысков опубликовал СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, директор компании, по версии следствия, «без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твёрдых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья».

Фото: altai-krai.sledcom.ru