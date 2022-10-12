Большой дом, деньги и коллекция часов. Видео задержания директора АО «Эко-комплекс» в Барнауле

Уголовное дело возбудили по признакам «хищения путём растраты в особо крупном размере»

12 октября 2022, 13:26

В Барнауле отправили под стражу генерального директора АО «Эко-комплекс», которого подозревают в хищении более 7 млн рублей. Видео задержания и фото с обысков опубликовал СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, директор компании, по версии следствия, «без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твёрдых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья».

Фото: altai-krai.sledcom.ru

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