БСК капитально отремонтирует электросети посёлка Лебяжье

Барнаульская сетевая компания (БСК) до конца августа капитально отремонтирует высоковольтные электросети, снабжающие поселок Лебяжье. Энергетики монтируют новое оборудование и выполняют замену деревянных опор на железобетонные. Ремонт повысит надежность энергоснабжения посёлка, рассказали в организации.

«Высоковольтная линия электропередачи 6 кВ №12-44 п. Лебяжье была построена более 30 лет назад. Линия важна для поселка, поскольку от нее подключено резервное питание для водонапорной башни. Сбой в энергоснабжении подвергнет риску отключения в поселке не только электроэнергии, но и воды. Прежде чем приступить к реализации проекта наши специалисты обследовали электросети поселка, определили объем капитального ремонта и необходимые технические решения. Новое оборудование устойчиво к непогоде и позволит сократить количество отключений электричества в будущем», — сообщил главный инженер БСК Владимир Шевченко.

Напомним, 13 августа в Барнауле из-за урагана отключилось электричество в пригородных поселках. БСК подключила своих потребителей в посёлках Лебяжье, Центральный и Ягодное в течение 1-1,5 часов.

Лебяжье — второй пригородный проект БСК в 2022 году. До этого барнаульские энергетики завершили реконструкцию и капремонт электросетей Куеты и Пономаревки. Поселки подключили к электросетям Барнаульской сетевой компании в 2020 году. Тогда же за счет собственных инвестиций БСК отремонтировала электрохозяйство поселков, вложив в него 13,7 млн рублей.

Ещё 1 млн рублей БСК затратила на капремонт в 2022 году. По словам местных жителей, до передачи электросетей городу, они 15 лет прожили с постоянными перебоями в энергоснабжении. Электроэнергия в домах отключалась по два-три раза в неделю.