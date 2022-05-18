Часть жителей Индустриального района Барнаула останутся без горячей воды 19 мая

19 мая в Барнауле часть жителей Индустриального района останутся без горячей воды. Как сообщает местный филиал СГК в Telegram-канале, с 9:00 до 21:00 специалисты проведут работы по замене шаровых кранов теплосети.

Подачу горячей воды ограничат в домах по следующим адресам:

улица Малахова, 153, 169, 157г, 175г, 173а, 173, 175, 171, 175д, 175в и 177а;

улица Гридасова, 5.