Да будет свет. Специалисты БГЭС ответят на вопросы читателей amic.ru по поводу электричества и оплаты за него

В преддверии Нового года специалисты Барнаульской горэлектросети готовы ответить на вопросы читателей amic.ru.

Это традиционная совместная акция amic и БГЭС, благодаря которой жители Барнаула могут обсудить с энергетиками актуальные темы, касающиеся деятельности компании

Любые вопросы по новым тарифам, платежам за электроэнергию, передаче показаний и прочие можно оставить в комментариях к этой новости или прислать на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём их до 17:00 14 декабря.

Ответы БГЭС будут опубликованы на amic.ru.

Более детальные консультации вы сможете получить, если укажете свой адрес или номер лицевого счёта. Персональная информация не будет опубликована на amic.ru, но поможет специалистам энергокомпании предоставить подробный ответ.

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