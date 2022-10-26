«До этого латали только дыры». Как на барнаульском Потоке после ремонта преображаются дворы

В Барнауле проверяют качество отремонтированных дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Среди территорий, которые приводят в порядок по программе в этом году — семь дворов Октябрьского района. В их числе и двор у дома по улице Глушкова, 34.

Напомним, улица Глушкова в Барнауле была построена более полувека назад. Тогда здесь массово возводили жилье для рабочих и специалистов, которые работали на заводах и промышленных предприятиях на проспекте Космонавтов. Жилье строили быстро, поточным способом и тогда этот район в городе прозвали Потоком.

Как рассказала Марина Левитина, жительница дома по улице Глушкова, 34, за всю свою 60-летнюю историю двор капитального ремонта не видел ни разу. Обычно «латали только дыры». И вот собственники квартир решили подать заявку на участие в программе, чтобы благоустроить двор, где гуляют они сами и их дети.

«У нас не было ни асфальта нормального, ни бордюров. На собрании собственников жилья решили, как благоустроить двор дома, в котором живем, где гуляют наши дети и внуки. Люди у нас живут не то чтобы малообеспеченные, но, скажем так, не самого высокого достатка. Тем не менее, по программе выбрали благоустройство возле подъездов, дворового проезда, детской площадки, контейнерной площадки, чтобы было возле дома все прилично. На детскую площадку, чтобы софинансировать программу, деньги собирали, жители активно откликнулись. За три месяца рассчитались», — объясняет женщина.

Только на благоустройстве двора жители дома решили не останавливаться. Отремонтировали капитально крышу, поменяли трубы и оборудование в подвале, поставили счетчики.

«Двигаемся вперед. В следующем году планируем отремонтировать отмостку у цоколя дома», — говорит Левитина.

Проверить, насколько качественно проводят работы во дворе, приехала специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты городского комитета ЖКХ, администрации Октябрьского района, представители Алтайского отделения Народного фронта, подрядной организации, а также и сами жители.

«Главная цель — проверить качество ремонта асфальта и бордюров. С наступлением снегопадов это было бы сложнее. У нас есть технадзор, который проверяет и контролирует качество в процессе работ. Делаем для собственников, для жителей, и оценку выполненным работам дают они. Главное, чтобы собственникам все нравилось», — сообщил начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета жилищно-коммунального хозяйства города Владимир Баев.

Что еще ремонтируют?

Всего в 2022 году в Барнауле по национальному проекту «Жилье и городская среда» ремонтируют 65 дворов. Как пояснил представитель подрядчика, директор ООО «Патай» Андрей Багдасарян, все работы во дворах будут завершены уже в ближайшее время — почти на месяц раньше установленного в контракте срока. При этом Багдасарян отметил, что пришлось проводить дополнительные работы, которые изначально не были запланированы:

«Во всех 65 дворах проведено асфальтирование, монтаж нового бордюрного камня, поребриков. Завершена установка детского игрового оборудования. Остались работы по монтажу ограждений для контейнерных площадок в трех дворах и изготовление вставок для урн по некоторым адресам. Решение о вставках принято месяца полтора назад. Изначально такого требования не было, поэтому произошла небольшая задержка, которая, по сути, не влияет на качество ремонта».

Что за национальный проект «Жилье и городская среда»

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Барнауле с 2017 года. В 2019 году он вошел в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Для участия в его реализации администрацией Барнаула разработана муниципальная программа до 2024 года. Цель проекта: создание благоприятных и комфортных условий для жителей и гостей города.

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