Долг меньше трёх тысяч. БГЭС отключила от света около двух тысяч барнаульцев
После отключения электроэнергии задолженность оплатили почти тысяча абонентов БГЭС. Но им пришлось ещё дополнительно раскошелиться
Барнаульская горэлектросеть за десять месяцев 2022 года отключила электроэнергию у 1726 должников компании. Суммы неплатежей абонентов разные, минимальная начинается с 2446 рублей. Данный долг абонент накопил за полгода. Несмотря на невнушительную сумму, её было достаточно по закону, чтобы «погасить» в квартире неплательщика свет, подчеркнули в пресс-службе БГЭС.
«1726 абонентов — это 0,7% от количества клиентов Барнаульской горэлектросети среди населения. Мы на высоком уровне оцениваем платёжную дисциплину наших абонентов. О критическом состоянии задолженности и угрозе быть отключёнными от электроэнергии компания сообщает абоненту на десять дней раньше, чем регламентирует закон. Мы делаем это не за 20, а за 30 дней до введения режима ограничения. У потребителя есть месяц, чтобы погасить задолженность перед нашей компанией и избежать неприятных последствий», — пояснила начальник управления продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова.
В Барнаульской горэлектросети уточняют, что ещё на этапе уведомления 30% абонентов оплачивают задолженность. В 2022 году так поступили 511 человек. После отключения электроэнергии в течение недели оплатил задолженность ещё 981 абонент БГЭС. Однако возобновление энергоснабжения не было для них бесплатным, компенсация расходов горэлектросети на введение режима ограничения и возобновления подачи электроэнергии составляет 1100 рублей.
Барнаульцев лишают земельных участков в счёт погашения долгов за электроэнергию
Процедура ограничения энергоснабжения за долги регламентируется постановлением правительства № 354 («Правила предоставления коммунальных услуг...»), а именно пунктами 117 — 120. Тезисно содержание указанных пунктов выглядит так:
1. Отключить электроэнергию абоненту могут за долг в размере двух нормативов (другими словами, в квартире, где нет счётчика, это долг за два месяца, сумма норматива указана в квитанции).
2. Уведомление направляется за 20 дней до ограничения электроэнергии.
3. Направить уведомление могут: заказным письмом, лично в руки, по SMS, по электронной почте или напечатать текст уведомления в квитанции.
4. Возобновление энергоснабжения осуществляется в течение двух дней и только после полной оплаты суммы долга, пеней и компенсации расходов на введение режима ограничения и возобновления подачи электроэнергии.
Ранее компания сообщала, что лишает должников земельных участков. Так, за 2022 год у 24 абонентов Барнаульской горэлектросети арестовали земельные участки в счёт погашения долгов за электроэнергию. По 14 из них судебные решения вступили в силу.