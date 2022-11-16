Долг меньше трёх тысяч. БГЭС отключила от света около двух тысяч барнаульцев

Барнаульская горэлектросеть за десять месяцев 2022 года отключила электроэнергию у 1726 должников компании. Суммы неплатежей абонентов разные, минимальная начинается с 2446 рублей. Данный долг абонент накопил за полгода. Несмотря на невнушительную сумму, её было достаточно по закону, чтобы «погасить» в квартире неплательщика свет, подчеркнули в пресс-службе БГЭС.

«1726 абонентов — это 0,7% от количества клиентов Барнаульской горэлектросети среди населения. Мы на высоком уровне оцениваем платёжную дисциплину наших абонентов. О критическом состоянии задолженности и угрозе быть отключёнными от электроэнергии компания сообщает абоненту на десять дней раньше, чем регламентирует закон. Мы делаем это не за 20, а за 30 дней до введения режима ограничения. У потребителя есть месяц, чтобы погасить задолженность перед нашей компанией и избежать неприятных последствий», — пояснила начальник управления продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова.

В Барнаульской горэлектросети уточняют, что ещё на этапе уведомления 30% абонентов оплачивают задолженность. В 2022 году так поступили 511 человек. После отключения электроэнергии в течение недели оплатил задолженность ещё 981 абонент БГЭС. Однако возобновление энергоснабжения не было для них бесплатным, компенсация расходов горэлектросети на введение режима ограничения и возобновления подачи электроэнергии составляет 1100 рублей.

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Новости Барнаула Барнаульцев лишают земельных участков в счёт погашения долгов за электроэнергию

Процедура ограничения энергоснабжения за долги регламентируется постановлением правительства № 354 («Правила предоставления коммунальных услуг...»), а именно пунктами 117 — 120. Тезисно содержание указанных пунктов выглядит так:

1. Отключить электроэнергию абоненту могут за долг в размере двух нормативов (другими словами, в квартире, где нет счётчика, это долг за два месяца, сумма норматива указана в квитанции).

2. Уведомление направляется за 20 дней до ограничения электроэнергии.

3. Направить уведомление могут: заказным письмом, лично в руки, по SMS, по электронной почте или напечатать текст уведомления в квитанции.

4. Возобновление энергоснабжения осуществляется в течение двух дней и только после полной оплаты суммы долга, пеней и компенсации расходов на введение режима ограничения и возобновления подачи электроэнергии.

Ранее компания сообщала, что лишает должников земельных участков. Так, за 2022 год у 24 абонентов Барнаульской горэлектросети арестовали земельные участки в счёт погашения долгов за электроэнергию. По 14 из них судебные решения вступили в силу.