Два салюта запустят для барнаульцев на майских праздниках

Все майские праздничные даты в краевой столице будут сопровождаться традиционными фейерверками. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на комитет по культуре города Барнаула. Салюты пройдут и на 1 мая, и на День Победы.

Пиротехника была непременным атрибутом майских праздников до начала пандемии коронавируса.

Издание отмечает, что фейерверк будут запускать и на День города. Это станет обязательной приметой праздника в связи с получением Барнаулом почётного звания «Город трудовой доблести».

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Вопрос дня Парад и на площади, и «у дома». Как в Барнауле готовятся встретить 77-ю годовщину Дня Победы?

Ранее замглавы Барнаула Александр Артёмов рассказал, какие мероприятия запланированы в краевой столице к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 5 по 8 мая для ветеранов проведут торжественные мероприятия, а 9-го числа праздник традиционно начнётся с возложения цветов на Мемориале Славы.