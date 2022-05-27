Два трамвайных маршрута не будут ходить в Барнауле 28 мая
С 29-го числа движение трамваев № 1 и № 4 возобновится
27 мая 2022, 09:35, Никита Черников
Трамвайные маршруты № 1 и № 4 не выйдут на линию в Барнауле в субботу, 28 мая. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничение связано с проведением ремонта трубопровода в районе нового разворотного кольца у торгового центра «Пионер».
При этом трамваи № 2, 3, 5, 7, 9 и 10 в этот день будут ходить по прежней схеме. Движение маршрутов № 1 и № 4 возобновится с 29 мая, подчеркнули в горадминистрации.
Ранее в Барнауле на двух участках дорог частично ограничили движение грузовых автомобилей для повышения пропускной способности на время ремонта моста на Новом рынке.
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