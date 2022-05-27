Два трамвайных маршрута не будут ходить в Барнауле 28 мая

Трамвайные маршруты № 1 и № 4 не выйдут на линию в Барнауле в субботу, 28 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничение связано с проведением ремонта трубопровода в районе нового разворотного кольца у торгового центра «Пионер».

При этом трамваи № 2, 3, 5, 7, 9 и 10 в этот день будут ходить по прежней схеме. Движение маршрутов № 1 и № 4 возобновится с 29 мая, подчеркнули в горадминистрации.

Ранее в Барнауле на двух участках дорог частично ограничили движение грузовых автомобилей для повышения пропускной способности на время ремонта моста на Новом рынке.