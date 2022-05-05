Две дороги отремонтировали в пригородных посёлках Барнаула

В Барнауле отремонтировали две дороги по городскому проекту инициативного бюджетирования, сообщает мэрия.

Новое покрытие обустроили по улице Вологодской в посёлке Центральном, там отсыпали щебёночно-песчаной смесью более 4 тысяч кв. м этой дороги.

Также рабочие заасфальтировали в Авиаторе участок улицы Российской — от улицы Дружбы до Московской. Площадь нового дорожного полотна составила около 2,5 тыс. кв. м.

Ранее у одной из самых популярных в Барнауле кофеен начался ремонт дороги.