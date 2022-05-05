Две дороги отремонтировали в пригородных посёлках Барнаула
Новое покрытие обустроили в Центральном и Авиаторе
5 мая 2022, 16:08, Никита Черников
В Барнауле отремонтировали две дороги по городскому проекту инициативного бюджетирования, сообщает мэрия.
Новое покрытие обустроили по улице Вологодской в посёлке Центральном, там отсыпали щебёночно-песчаной смесью более 4 тысяч кв. м этой дороги.
Также рабочие заасфальтировали в Авиаторе участок улицы Российской — от улицы Дружбы до Московской. Площадь нового дорожного полотна составила около 2,5 тыс. кв. м.
Ранее у одной из самых популярных в Барнауле кофеен начался ремонт дороги.
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