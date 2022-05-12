Финальные в сезоне продуктовые ярмарки проведут в Барнауле 14 мая

В субботу, 14 мая, в Барнауле проведут финальные в зимне-весеннем сезоне продуктовые ярмарки, сообщают в мэрии.

Торговые площадки разместят в каждом районе города по следующим адресам:

• пр. Ленина, 71;

• ул. 50 лет СССР, 51а;

• пл. Народная;

• пр. Ленина, 152;

ул. Чайковского, 21а.

На этот раз ярмарки начнутся на два часа раньше обычного — с 08:00 и продлятся до 12:00. Это сделали для того, чтобы обеспечить сохранность продуктов в 28-градусную жару, которая прогнозируется на 14 мая.

«Ярмарка 14 мая станет завершающей в зимне-весеннем сезоне. После короткого перерыва на лето площадки возобновят свою работу — открытие осеннего сезона торговли запланировано на начало сентября», — подчеркнули в горадминистрации.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвали самые опасные места в Барнауле во время сезона клещей.