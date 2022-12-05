Главная корона России теперь в Барнауле. Как выглядит Анастасия Сиряченко, которая стала победительницей конкурса красоты

Фото: vk.com

Анастасия Сиряченко из Барнаула стала самой красивой дамой России. Девушка завоевала гран-при конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная 2022». Анастасия — спортивный тренер и участница соревнований по фитнес-бикини, а также является представителем магазина спортивной одежды.

«Главная корона России теперь в г. Барнауле! Здесь самые красивые девушки», — прокомментировала победительница в соцсетях итоги конкурса.

Фото: vk.com