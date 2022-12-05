Главная корона России теперь в Барнауле. Как выглядит Анастасия Сиряченко, которая стала победительницей конкурса красоты
Девушка забрала главный приз конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2022»
5 декабря 2022, 14:15
Фото: vk.com
Анастасия Сиряченко из Барнаула стала самой красивой дамой России. Девушка завоевала гран-при конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная 2022». Анастасия — спортивный тренер и участница соревнований по фитнес-бикини, а также является представителем магазина спортивной одежды.
«Главная корона России теперь в г. Барнауле! Здесь самые красивые девушки», — прокомментировала победительница в соцсетях итоги конкурса.
Фото: vk.com
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