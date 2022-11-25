Главным финансистом мэрии Барнаула стала опытный ревизор

Председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула назначена Ольга Шернина, сообщает мэрия.

«С 25 ноября 2022 года назначена на главную должность муниципальной службы города. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк», — говорится в сообщении.

Ольга Шернина муниципальную службу начала в 1990 году с ревизора-инспектора первой категории бюджетного отдела Барнаульского горфинотдела. С 2008 года занимала должность замглавы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Напомним, прежний руководитель комитета Надежда Тиньгаева оставила свой пост 27 июля.