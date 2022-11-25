Главным финансистом мэрии Барнаула стала опытный ревизор
Ольга Шернина муниципальную службу начала в 1990 году с должности ревизора-инспектора
25 ноября 2022, 10:25
Председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула назначена Ольга Шернина, сообщает мэрия.
«С 25 ноября 2022 года назначена на главную должность муниципальной службы города. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк», — говорится в сообщении.
Ольга Шернина муниципальную службу начала в 1990 году с ревизора-инспектора первой категории бюджетного отдела Барнаульского горфинотдела. С 2008 года занимала должность замглавы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.
Напомним, прежний руководитель комитета Надежда Тиньгаева оставила свой пост 27 июля.
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