Горячую воду отключат на весь день в Ленинском районе Барнаула

Ограничение связано с началом реконструкции теплосети на улице Георгия Исакова

29 августа 2022, 06:40, Никита Черников

Горячую воду отключат у части жителей Ленинского района Барнаула с 09:00 до 20:00 29 августа, сообщили в СГК.

Временное неудобство связано с началом реконструкции теплосети рядом с домом № 223 по улице Георгия Исакова.

Под отключение попадут следующие адреса:

  • • ул. А. Петрова — 218, 212, 214, 216, 226а, 226;

  • • ул. Островского — 64, 62, 62а, 60, 58, 56;

  • • ул. Г. Исакова — 225, 227, 223, 221, 217, 219, 215.

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