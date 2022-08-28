Горячую воду отключат на весь день в Ленинском районе Барнаула

Горячую воду отключат у части жителей Ленинского района Барнаула с 09:00 до 20:00 29 августа, сообщили в СГК.

Временное неудобство связано с началом реконструкции теплосети рядом с домом № 223 по улице Георгия Исакова.

Под отключение попадут следующие адреса: