Горячую воду отключат на весь день в Ленинском районе Барнаула
Ограничение связано с началом реконструкции теплосети на улице Георгия Исакова
29 августа 2022, 06:40, Никита Черников
Горячую воду отключат у части жителей Ленинского района Барнаула с 09:00 до 20:00 29 августа, сообщили в СГК.
Временное неудобство связано с началом реконструкции теплосети рядом с домом № 223 по улице Георгия Исакова.
Под отключение попадут следующие адреса:
• ул. А. Петрова — 218, 212, 214, 216, 226а, 226;
• ул. Островского — 64, 62, 62а, 60, 58, 56;
• ул. Г. Исакова — 225, 227, 223, 221, 217, 219, 215.
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