Горячую воду отключат у части жителей Барнаула 18 августа

В Барнауле 18 августа у части жителей нескольких улиц отключат горячую воду, сообщили в СГК.

На улице 1-й Западной рабочие приступят к финальному этапу ремонта и с 09:00 до 21:00 будут демонтировать временный трубопровод рядом с домом № 55/2.

В связи с этим на время работ горячую воду отключат по следующим адресам:

• ул. 1-я Западная — 55/1, 55/2;

• 80 Гв. Дивизии — 64а;

• Э. Алексеевой — 6.

Аналогичные работы в то же время проведут на улице Северо-Западной рядом с домом №47. Под отключение попадают адреса:

• ул. Северо-Западная — 48б, 54, 56, 58а;

• ул. 80 Гвардейской Дивизии — 10, 12, 14а, 14, 10а, 8;

• проезд Полярный 1-й — 2б.

Ранее в СГК заявили, что запасы угля в Алтайском крае превышают норму почти в три раза.