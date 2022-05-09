Горячую воду отключили у части жителей Барнаула 9 мая

В Барнауле 9 мая у части жителей Октябрьского района города отключили горячую воду, сообщили в СГК.

Это связанно с повреждением трубопровода в районе дома № 3 по улице Молодёжной.

Под отключение попали 58 многоквартирных домов, семь частных, а также один детсад, две больницы и три школы, расположенные на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Димитрова, Молодёжная, Чкалова и других.

Со списком адресов, где в настоящее время нет горячей воды, можно ознакомиться в Telegram-канале энергетиков либо в документе, прикреплённом ниже.