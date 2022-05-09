Горячую воду отключили у части жителей Барнаула 9 мая
Это связано с повреждением на трубопроводе
9 мая 2022, 13:15, Никита Черников
В Барнауле 9 мая у части жителей Октябрьского района города отключили горячую воду, сообщили в СГК.
Это связанно с повреждением трубопровода в районе дома № 3 по улице Молодёжной.
Под отключение попали 58 многоквартирных домов, семь частных, а также один детсад, две больницы и три школы, расположенные на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Димитрова, Молодёжная, Чкалова и других.
Со списком адресов, где в настоящее время нет горячей воды, можно ознакомиться в Telegram-канале энергетиков либо в документе, прикреплённом ниже.
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