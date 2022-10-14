Картофель и другая популярная еда. В Барнауле 15 октября вновь пройдут ярмарки

В Барнауле в субботу, 15 октября, на семи площадках пройдут ярмарки выходного дня, сообщает мэрия.

«В продаже вновь будут овощи, в том числе картофель, лук и морковь», — рассказали жителям города.

Также барнаульцы смогут купить мясо птицы, говядину и свинину, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, фрукты и другие товары.

Площадки будут работать с 10 до 14 часов во всех районах города:

— пр. Ленина, 71;

— сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улиц Молодёжной и Красноармейского);

— ул. 50 лет СССР, 51а;

— пл. Народная;

— ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

— пр. Красноармейский, 36;

— ул. Чайковского, 21а.

Напомним, на ярмарке в минувшую субботу, 8 октября, самыми популярными товарами у горожан стали картофель, лук и морковь.