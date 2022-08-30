Крупный застройщик Владимир Отмашкин стал почётным гражданином Барнаула

Известный барнаульский предприниматель, руководитель крупного застройщика ИСК «Союз» Владимир Отмашкин получил звание «Почётный гражданин Барнаула». Такое решение приняли 30 августа на последнем заседании VII созыва гордумы.

«Единогласно. Проголосовали все 33 депутата, присутствующих на заседании», — сообщил корреспондент amic.ru.

Отмечается, что самого Отмашкина не было на заседании гордумы, когда принимали решение о присвоении ему почётного статуса.

Напомним, вскоре и сам Отмашкин может стать депутатом: он баллотируется в БГД от «Единой России». Строитель входит в партийную тройку во главе с главой Барнаула Вячеславом Франком и председателем БГД Галиной Буевич. Сейчас абсолютное большинство в гордуме составляют представители ЕР.