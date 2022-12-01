Лёд завезли на новую главную новогоднюю площадку в Барнауле. Что сделают из замороженной воды?

Фото: barnaul.org

В Барнауле началась подготовка к обустройству новогоднего городка на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской, сообщает мэрия.

«Лёд будет использован для создания ледовых скульптур. Изо льда сделают фигуры Деда Мороза и Снегурочки, восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток», — рассказали в мэрии.

Площадку украсят световыми элементами — ёлочными шарами, елями, композициями. Установят праздничную ель, построят две горки для детей. Завершить обустройство новогоднего городка планируют до 23 декабря.

Напомним, в Барнауле перекроют движение на месте двух других новогодних городков: на 30 и 50 дней.

Ранее amic.ru рассказал, как украсят Барнаул к Новому году: сказочными фигурами и световыми прожекторами.