Лёд завезли на новую главную новогоднюю площадку в Барнауле. Что сделают из замороженной воды?
Завершить обустройство новогоднего городка на улице Мало-Тобольской планируют до 23 декабря
Фото: barnaul.org
В Барнауле началась подготовка к обустройству новогоднего городка на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской, сообщает мэрия.
«Лёд будет использован для создания ледовых скульптур. Изо льда сделают фигуры Деда Мороза и Снегурочки, восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток», — рассказали в мэрии.
Площадку украсят световыми элементами — ёлочными шарами, елями, композициями. Установят праздничную ель, построят две горки для детей. Завершить обустройство новогоднего городка планируют до 23 декабря.
Напомним, в Барнауле перекроют движение на месте двух других новогодних городков: на 30 и 50 дней.
Ранее amic.ru рассказал, как украсят Барнаул к Новому году: сказочными фигурами и световыми прожекторами.