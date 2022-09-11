Мэр Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования

Глава Барнаула Вячеслав Франк в единый день голосования, 11 сентября, принял участие в открытии избирательного участка. Рано утром он побывал в школе № 1, где работает избирательная комиссия № 227.

К участку Вячеслав Франк подъехал рано утром — к самому открытию. И проверил готовность к работе избирательной комиссии.

Глава города напомнил, что в Барнауле три дня, с 9 по 11 сентября, проходят выборы депутатов Барнаульской городской Думы. Вячеслав Франк подчеркнул, что это важная процедура: поскольку новому созыву БГД предстоит работа в ближайшие пять лет.

«В городе более 500 тысяч избирателей, сегодня, как и в предыдущее два дня, открылись все 259 участков для голосования. На мой взгляд, трёхдневный формат голосования вполне удобен для каждого — можно в своём графике найти 15-20 минут времени, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за будущее родного Барнаула», — отметил мэр.

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Во время посещения избирательного участка Вячеслав Франк пообщался с председателем УИК, его членами и наблюдателями, отметил их слаженную работу.

«В избирательном процессе принимают участие девять партий. Работа Избирательных комиссий организована очень достойно. По всем возникающим вопросам очень оперативно даются разъяснения. Каждый барнаулец сегодня имеет возможность повлиять на то, какими будут для Барнаула ближайшие пять лет», — сказал Вячеслав Франк.

По данным системы ГАС «Выборы», в Барнауле явка с учётом многодневного голосования составила 7,9% (проголосовали 41 485 человек).

Напомним, что 11 сентября — заключительный день голосования на выборах депутатов в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва. Голосование проходит по смешанной системе — барнаульцы выбирают кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и по 20 территориальным группам.