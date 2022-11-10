Минэнерго вручило Барнаульской сетевой компании «Паспорт готовности» к зиме

Министерство энергетики России вручило Барнаульской сетевой компании «Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022/23 года». Соответствующий приказ подписан 3 ноября. Министерскую проверку прошли энергообъекты напряжением 110 кВ и выше. Помимо информации, предоставленной БСК, госведомством оценивались сведения о работе компании от Ростехнадзора, Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, Системного оператора.

Барнаульская сетевая компания обслуживает три понизительные подстанции 110 кВ. ПС «Кристалл» и ПС «Строительная» питают электроэнергией Индустриальный район города. ПС «АТИ» — часть Ленинского и Железнодорожного районов. Высоковольтное оборудование находится на контроле у энергетиков. Ежегодно проводится его диагностика, сотрудники Барнаульской сетевой компании проходят необходимую подготовку для работы с данной категорией электросетей, в том числе противоаварийные тренировки. На предприятии создан необходимый запас материалов, отработаны схемы действий персонала в нештатных ситуациях.

«Получение паспорта от Минэнерго РФ — значимое событие. Однако это лишь некоторый оценочный срез результатов деятельности компании за определённый период. Свидетельство того, что мы готовы достойно пройти самый напряжённый и холодный сезон в году», — отмечает главный инженер Барнаульской сетевой компании Владимир Шевченко.

Шевченко разделяет деятельность сетевой компании на два этапа: этап подготовки и этап прохождения осенне-зимнего периода, причём этап подготовки, уверяет главный инженер, процесс непрерывный:

«Наша компания в круглогодичном режиме реализует мероприятия по подготовке персонала и техническому обслуживанию электрооборудования, производству требуемого ремонта. Нами завершены осмотры и профилактические испытания оборудования, по результатам которых подготовлен план на 2023 год. Готовимся к закупкам всех необходимых материалов для проведения работ, к ним БСК приступит сразу после новогодних праздников».

Стоит отметить, что городские электросети более низкого напряжения, 0,4 — 10 кВ, были «пропущены в зиму» региональными контролирующими ведомствами в сентябре. На данную категорию электросетей Барнаульская сетевая компания также получила «Паспорт готовности». В 2022 году на ремонт трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий краевой столицы затрачено 63 миллиона рублей.