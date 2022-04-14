На Черницком кладбище устранили последствия подтопления

На Черницком кладбище устранили подтопление в квартале № 71. Как сообщает пресс-центр мэрии, об этом рассказал руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.

«До 1 мая администрация кладбища проведёт работы по восстановлению захоронений, повреждённых в результате подтопления талыми водами. Также будет произведена отсыпка грунта на подтопленной территории», — рассказал он.

Никулин подчеркнул, что по всем вопросам родственники усопших могут обратиться в МУП по телефону 357-875 и администрацию Черницкого кладбища по телефону 677-841.

Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальные хозяйству Сергей Пашковский подчеркнул, что подобные ситуации — недопустимы.

«Руководители городского комитета ЖКХ, похоронной службы города и администрации Черницкого кладбища будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил он.

Напомним, что о серьёзном подтоплении сообщили жители Барнаула. В соцсетях оказались снимки могил, которые утопали в огромных лужах. Некоторые захоронения стали проваливаться, а кресты на них покосились.

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На следующий день коммунальщики начали устранять последствия подтопления. До 1 мая администрация обещала отремонтировать повреждённые захоронения.