На улучшение питания в детсадах Барнаула дополнительно выделили 9,3 млн рублей

Власти Барнаула по поручению мэра Вячеслава Франка выделили дополнительные 9,3 млн рублей для полноценного и качественного питания в детских садах города, сообщили в мэрии.

Деньги распределили из расчёта числа воспитанников в каждом дошкольном учреждении. На выделенные суммы покупают овощи, крупы, соки и другие продукты.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не будут повышать до конца года предельный размер родительской платы в детских садах. Она уже несколько лет сохраняется на уровне 2 тысяч рублей.