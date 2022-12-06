На улучшение питания в детсадах Барнаула дополнительно выделили 9,3 млн рублей
Деньги направили на покупку овощей, круп, соков и других продуктов
6 декабря 2022, 13:01, Никита Черников
Власти Барнаула по поручению мэра Вячеслава Франка выделили дополнительные 9,3 млн рублей для полноценного и качественного питания в детских садах города, сообщили в мэрии.
Деньги распределили из расчёта числа воспитанников в каждом дошкольном учреждении. На выделенные суммы покупают овощи, крупы, соки и другие продукты.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не будут повышать до конца года предельный размер родительской платы в детских садах. Она уже несколько лет сохраняется на уровне 2 тысяч рублей.
Комментарии
Новости партнеров