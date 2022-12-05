В Барнауле продолжают устранять коммунальную аварию, из-за которой более 160 домов остались без холодной воды

В Барнауле продолжают устранять аварию на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка Зайчанского.

Напомним, нештатная ситуация произошла ещё минувшим вечером, в результате чего без холодной воды остались 155 частных домов, 7 многоквартирных и 2 детсада.

«В данный момент специалисты ведут подготовительные работы для последующей замены задвижки», — пояснили в Telegram-канале горадминистрации.

Подвоз воды осуществляют по заявкам. Уточнить информацию можно в «Росводоканале Барнаул» по телефону для справок 500-101.