Новые тротуары и велодорожка появятся на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте строят тротуары и велодорожку, сообщили в мэрии.

Сейчас работы ведутся на чётной стороне улицы: выполняется установка поребриков и устройство основания из щебня по тротуару. К укладке асфальта приступят до конца недели.

К осени на участке от улицы Горнолыжной до Южного тракта тротуары появятся по обеим сторонам дороги. Также будет построена велодорожка по нечётной стороне тракта и новые автобусные остановки.

Уточняется, что работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее барнаульские дорожники начали асфальтировать проезд Братский.