Новые тротуары и велодорожка появятся на Змеиногорском тракте в Барнауле
Все работы будут завершены до сентября
18 мая 2022, 08:32, Никита Черников
В Барнауле на Змеиногорском тракте строят тротуары и велодорожку, сообщили в мэрии.
Сейчас работы ведутся на чётной стороне улицы: выполняется установка поребриков и устройство основания из щебня по тротуару. К укладке асфальта приступят до конца недели.
К осени на участке от улицы Горнолыжной до Южного тракта тротуары появятся по обеим сторонам дороги. Также будет построена велодорожка по нечётной стороне тракта и новые автобусные остановки.
Уточняется, что работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее барнаульские дорожники начали асфальтировать проезд Братский.
Комментарии
Новости партнеров