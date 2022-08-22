Барнаульцы могут открыть лицевой счёт БГЭС в офисах МФЦ

Лицевой счёт в Барнаульской горэлектросети (БГЭС) можно открыть через офисы МФЦ без лишних бумаг и обращений в энергосбытовую компанию. В организации рассказали, что нужно сделать, чтобы получить услугу.

«Услугу новым собственникам окажут бесплатно при регистрации сделки по купле-продаже недвижимости. Достаточно сообщить о своём желании сотруднику многофункционального центра. Номер лицевого счёта абонент получит в МФЦ вместе с оформленными документами на право собственности», — отметили в БГЭС.

Почему стоит переоформить лицевой счёт сразу после покупки квартиры

В БГЭС отмечают, что на это есть три причины:

1. Данные о состоянии платежей будут доступны только вам, а не старому хозяину недвижимости;

2. После оформления сделки пригласите контролёра БГЭС для проверки и снятия показаний с прибора учёта. В будущем проверенный счётчик может обезопасить вас от риска оплаты чужих долгов или штрафов за энерговоровство, если установят вмешательство в прибор учёта;

3. Вам будет доступен Личный кабинет абонента, в котором можно получать услуги без очных визитов в сервисные центры БГЭС.

По каким адресам находятся филиалы МФЦ в Барнауле

В Барнауле доступны шесть филиалов МФЦ в разных районах города: