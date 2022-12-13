Почти 130 единиц техники и 1500 дворников чистят улицы Барнаула от снега 13 декабря

В Барнауле днём 13 декабря во всех районах и пригородных посёлках борются с последствиями метели и снегопада, сообщили в мэрии.

На линии работают 102 единицы зимней техники и порядка 130 дворников от МБУ «Автодорстрой», 17 спецмашин и 50 дворников от МБУ «Благоустройство и озеленение» и около 10 автомобилей от районных администраций и более 1300 дворников — от управляющих компаний.

Рабочие очищают дороги, тротуары, остановки и лестничные марши, обрабатывая их реагентами, а также чистят придомовые территории и межквартальные проезды.

«По вопросам, связанным с очисткой улично-дорожной сети можно обращаться в диспетчерскую МБУ „Автодорстрой“ Барнаула по тел. 504-360», — добавили в горадминистрации.

Отмечается также, что дорожники трудились в усиленном режиме минувшей ночью. На дорогах краевой столицы работали 145 машин спецтехники МБУ «Автодорстрой», которые вывезли более 5,7 тысячи кубометров снега и израсходовали 297 тонн реагентов.