Почти 4 тысячи барнаульцев приняли участие в акции БГЭС и подписались на электронные квитанции

Барнаульская горэлектросеть завершила акцию «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей». Напомним, она длилась с 14 мая по 30 июля. Как сообщили в пресс-службе компании, из 4210 подписчиков в качестве участников акции зарегистрированы 3802 абонента горэлектросети.

Почему не все смогли стать участниками акции?

Основной причиной отказа в регистрации стало наличие задолженности и пеней за электроэнергию по состоянию на 30 апреля 2022 года. С реестром участников можно ознакомиться на официальном сайте компании.

По всем вопросам, связанным с акцией, можно обращаться по телефону: 8-961-997-26-96.

Звонки принимаются до 29 августа ежедневно:

— с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00;

— в пятницу — с 08:00 до 16:00.

Когда станут известны победители?

Победителей акции Барнаульская горэлектросеть определит 30 августа в 14:00 в клиентском офисе БГЭС по адресу ул. Ползунова, 50. 100 счастливчиков выберет генератор случайных чисел. Процесс будет записан на видео. Желающие могут присутствовать на мероприятии.

Когда победители получат 1000 рублей?

Бонусы «1000 рублей» вручат победителям до 5 сентября, их компания перечислит на лицевые счета абонентов.