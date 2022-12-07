Подрядчик уточнил сроки сдачи моста на проспекте Ленина в Барнауле

Фото: t.me/most_barnaul

Руководитель подрядной организации ДСУ № 4 Николай Данилин отметил, что сроки сдачи путепровода остаются прежними — ноябрь 2023 года, сообщает Telegram-канал «Мост».

Ранее Данилин рассказал, что строительство моста отстало от графика на полтора месяца из-за несоответствия грунта тому, что закладывался в расчёты.

«Сейчас на объекте специалисты выполняют укрепление грунта на участке, где в дальнейшем будут возведены опоры путепровода», — говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция путепровода началась в мае 2022 года и должна завершиться к ноябрю 2023 года. Полностью изменятся не только технические параметры моста, но и физические размеры. Увеличится число полос до трёх в каждом направлении, пешеходные связи будут обустроены с двух сторон, при этом сохранится трамвайное сообщение.